В Новороссийске выделили более 9 млн рублей на разработку схемы дорожного движения

Власти Новороссийска выделили 9,4 млн рублей из местного бюджета на новую схему дорожного движения

Заявка на разработку комплексной схемы организации дорожного движения в Новороссийске размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Согласно заявке, начальная цена проекта — 9,4 млн рублей. Деньги выделили из местного бюджета.



Предоставить новую схему должны в срок до 1 ноября. Сейчас власти города определяют подрядчика, который выполнит заказ.

Ранее Юга.ру писали, что в преддверии чемпионата мира трассы на федеральных дорогах Краснодарского края, которые ведут к морю, до конца туристического сезона снимут ограничения движения.