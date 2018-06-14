Краснодарский «OZ МОЛЛ» устроит ночь распродаж

В Краснодаре торгово-развлекательный комплекс «OZ МОЛЛ» проведет ночь распродаж в кубинской тематике «Viva La OZ»

16 июня с 19:00 до 00:00 в магазинах торгового центра будут действовать скидки до 80%.

На главной сцене гостей ТРК ждет выступление группы Chicha Latino, латиноамериканские танцы, диджей-сеты от дизайнера Романа Уварова, модные показы популярных трендов этого сезона и розыгрыш подарков.

«На главной сцене праздника всех посетителей ждет зажигательный концерт от горячих Chicha Latino, а так же знойные латиноамериканские танцы, диджей-сеты от модного дизайнера Романа Уварова, модные показы популярных трендов этого сезона и незабываемый розыгрыш подарков. Все влюбленные сердца смогут узаконить свои отношения у импровизированного алтаря», — рассказали в пресс-службе «OZ МОЛЛ».

На первом этаже торгового комплекса все желающие под руководством профессиональных стилистов смогут бесплатно создать свой новый образ в бьюти-зоне, а также там будут работать профессиональные мастера татуажа. На втором этаже детей будут развлекать анимацией, аквагримом, кроме того, будет работать сухой бассейн с лаундж-зоной.

Самые активные шопоголики получат подарки от магазинов «OZ МОЛЛ», а главным призом станет путевка на Кубинский карнавал на двоих на неделю.

Чтобы стать участником розыгрыша, нужно с 1 июня совершить покупку в магазинах торгового комплекса на сумму от 3 тыс. рублей, зарегистрировать чеки на стойке регистрации со стороны Центрального входа, и получить билет на розыгрыш подарков. На каждые 3 тыс. рублей в чеке выдается один билет.

«Выкладывайте свои летние фотографии с хэштегами: #vivalaoz #ozmall #ozмолл #озмолл и самого активного ждет достойная награда», — сообщили организаторы.

В ночь распродаж в «OZ МОЛЛ» и обратно с 18:30 до 00:45 можно будет бесплатно доехать на маршрутном такси № 60, 61, и 77.

Следить за подробностями мероприятия, конкурсами, акциями и скидками можно на сайте ozmall.ru.