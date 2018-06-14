В Пятигорске закрыли детский сад из-за обрушения стены в столовой

В Пятигорске закрыли детский сад № 1 «Василек» из-за аварийного состояния столовой

В управлении образования администрации Пятигорска сообщили, что 4 июня произошло частичное обрушения стены в пищеблоке. По предварительным данным, это произошло из-за ремонта, который проводят на территории соседнего частного дома.

На место выехала комиссия, состоящая из представителей администрации города. Вместе с заведующей детским садом Татьяной Бобкиной специалисты обследовали здания. Они установили, что помещение столовой находится в аварийном техническом состоянии. В связи с этим приняли решение закрыть учреждение.

Здание детского сада «Василек» построили в 1878 году. Его посещали 70 человек. Сейчас детей распределили по другим детсадам города, сотрудники получили новые рабочие места, сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.