В Ростовской области тепловоз насмерть сбил 10-летнего мальчика

Ростовская область

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На станции Каменоломни Ростовской области тепловоз насмерть сбил 10-летнего мальчика

Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФмальчик перебегал железнодорожное полотно прямо перед проходящим тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Ребенок скончался на месте происшествия.

Проводится проверка.

Дети Следственный комитет
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