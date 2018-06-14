В Ростовской области тепловоз насмерть сбил 10-летнего мальчика

На станции Каменоломни Ростовской области тепловоз насмерть сбил 10-летнего мальчика

Как сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ, мальчик перебегал железнодорожное полотно прямо перед проходящим тепловозом. Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Ребенок скончался на месте происшествия.

Проводится проверка.