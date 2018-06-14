В Краснодаре из-за жары ввели противопожарный режим

В Краснодаре в связи с жаркой погодой и для предупреждения возможных ЧС усилили меры пожарной безопасности

Особый противопожарный режим ввели с 9 июня. Во время него нельзя разводить костры, сжигать траву и сухую растительность. Жителям рекомендуют не посещать леса. Также действует ограничение для машин на передвижение в лесах. Владельцы торговых объектов и частных домов должны очистить от горючего мусора и сухой травы дворы и прилегающие территории.

При противопожарном режиме ужесточили административные штрафы за нарушение правил безопасности. Штраф для граждан составит от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей.

«Особый противопожарный режим — одна из мер по предупреждению возникновения природных пожаров. Мы просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к этим мерам и строго соблюдать правила, которые действуют во время этого режима», — сказал начальник городского управления гражданской защиты Василий Крамаренко.

Граждан просят при обнаружения пожара сообщать по номерам 112 и 101 с мобильных телефонов или 01 со стационарных телефонов. При этом необходимо назвать точный адрес происшествия и встретить подразделения пожарной охраны, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.