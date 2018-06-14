В Ростове обманутые дольщики устроили флешмоб накануне ЧМ

12 июня дольщики в Ростове вышли на улицы в футболках с названиями жилых комплексов. Они хотят привлечь внимание иностранцев

В День России на улицы Ростова вышли обманутые дольщики ЖК «Европейский» и ЖК «Баррикадная, 24» в футболках с названиями жилых комплексов.

Из-за того, что во время проведения чемпионата мира по футболу запрещено проводить публичные акции, обманутые дольщики решили ходить по улицам в этих футболках, чтобы привлечь к своей проблеме внимание не только администрации города, но и иностранных туристов.

«В связи с тем, что нам запрещено открывать рот, мы будем ходить в футболках. Митинги и пикеты запрещены? Хорошо. Мы не будем нарушать закон. Однако есть другое очень интересное предложение. Провести чемпионат по футболу среди обманутых дольщиков. Для этого не нужно ездить в другие города и соревноваться с дольщиками других регионов. Вовсе нет. Достаточно выйти на поле командам ЖК из одного населенного пункта, области или края», — цитирует дольщиков ИА REGNUM.

Ростовские дольщики намерены продолжать свою акцию с футболками на протяжении всего периода проведения чемпионата мира по футболу.

Ранее дольщики писали письмо в космос и показали трагикомедию по мотивам пьесы «Сказ про Федота-стрельца», где изображали в костюмах царя, вельмож и Бабы-яги губернатора области Василия Голубева и главу администрации Ростова Виталия Кушнарева.

Ростовская область — рекордсмен по количеству проблемных домов.