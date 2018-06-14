В ростовский аэропорт Платов перестали ходить большие автобусы

Ростовская область

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В ростовский аэропорт Платов перестали ходить автобусы большой вместимости, так как перевозчик «переоценил свои возможности и трафик»

Как сообщали Юга.ру, власти Ростовской области запустили в июне этого года большие автобусы из Ростова и Новочеркасска к аэропорту Платов.

Но автобусы выходили в рейс лишь несколько дней.

«Перевозчик переоценил свои возможности и трафик. У нас к этой компании есть ряд претензий. Если будет принято решение об отзыве лицензии, то минтранс компенсирует это автобусами, которые есть у нас в резерве», — заявил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов на пресс-конференции.

Он отметил, что из аэропорта будут ходить во время ЧМ бесплатные автобусы-шаттлы.

Ростов-на-Дону Транспорт
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