В Пятигорске сотрудника МВД будут судить за ложную командировку длиною в год

В Пятигорский городской суд направлено дело сотрудника ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, который подозревается в мошенничестве с командировочными

«По версии следствия, с апреля 2015 года по апрель 2017 года сотрудник полиции представлял в финансовую службу ведомства подложные документы о своем нахождении на протяжении 319 дней в служебных командировках на территории республик Северокавказского региона, проживании в гостиницах и иных расходах, якобы понесенных в связи со служебной деятельностью», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, на основании этих документов мужчине было начислено более 415 тыс. рублей, которые он похитил.

Экс-полицейский обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат в крупном размере, с использованием своего служебного положения). С обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.