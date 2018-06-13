В Краснодаре на Садовой и Гоголя временно ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей

Краснодарский край

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В Краснодаре в связи с ремонтом трамвайных путей на двух участках в центре города будет частично ограничено движение

С 13 июня до 10 июля будет ремонтироваться пути на ул. Гоголя. В связи с этим будет ограничено движение автомобильного транспорта по одной из полос Гоголя на перекрестке с Коммунаров.

С 18 июня по 18 июля рельсы будут ремонтировать по ул. Садовой — от Длинной до Буденного. Проезд автотранспорта на одной из полос на этом участке также ограничат на этот период, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Краснодар Общественный транспорт
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В Краснодаре на Садовой и Гоголя временно ограничат движение из-за ремонта трамвайных путей
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