При столкновении «Газели» и КамАЗа в Дагестане погибли два человека, еще 17 пострадали

В Карабудахкентском районе Дагестана произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, 17 пострадали

По данным ГУ МЧС по республике, авария произошла на трассе Манас — Карабудахкент.

В результате столкновения два человека погибли на месте, пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Они находятся в ЦРБ Карабудахкентского района.

«Всего 17 пострадавших, трое в тяжелом состоянии, один из них — крайне тяжелый, угроза для жизни сохраняется», — рассказала ТАСС представительница республиканского центра медицины катастроф.

Она уточнила, что среди детей тяжело никто не пострадал.