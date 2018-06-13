При столкновении «Газели» и КамАЗа в Дагестане погибли два человека, еще 17 пострадали
В Карабудахкентском районе Дагестана произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, 17 пострадали
По данным ГУ МЧС по республике, авария произошла на трассе Манас — Карабудахкент.
В результате столкновения два человека погибли на месте, пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Они находятся в ЦРБ Карабудахкентского района.
«Всего 17 пострадавших, трое в тяжелом состоянии, один из них — крайне тяжелый, угроза для жизни сохраняется», — рассказала ТАСС представительница республиканского центра медицины катастроф.
Она уточнила, что среди детей тяжело никто не пострадал.
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