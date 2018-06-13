В Краснодаре трамваи № 2 и 4 изменят маршрут на три вечера

С 13 по 15 июня в Краснодаре временно изменится движение трамваев № 2 и 4 в вечернее время

«Это связано с ремонтом трамвайного пути на ул. Коммунаров на участке от ул. им. Ленина до ул. Гимназической. Ремонт будет проходить в вечернее и ночное время — с 22:05 до 5:00. При этом будут временно изменены маршруты движения трамваев маршрутов № 2 и № 4», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Трамваи 2-го маршрута с 21:30 будут следовать от конечной остановки на ул. Декабристов до ж/д вокзала Краснодар-I. Последний трамвай отправится в 21:12 от ул. Декабристов, в 21:51 — от Индустриальной.

Трамваи № 4 с 21:00 — из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка, далее по ул. Коммунаров, Офицерской и Колхозной до кольца на ул. 40-летия Победы. Последний трамвай отправится в 20:43 из Комсомольского мкр, в 21:43 — от Индустриальной.