«Яндекс.Навигатор» покажет перекрытые улицы в городах ЧМ-2018

В преддверии чемпионата мира по футболу в России сервис «Яндекс.Навигатор» запустил раздел с информацией о перекрытиях улиц в дни матчей

В навигаторе можно будет увидеть изменения схемы движения в Ростове-на-Дону и других городах — участниках турнира.

Информация о перекрытиях будет учитываться при построении маршрутов, и водителю не придется самостоятельно искать варианты объезда. Если нужно будет попасть на перекрытую улицу, навигатор покажет, до какого места можно будет проехать, а на каком участке пути движение перекрыто. Кроме того, сервис покажет слой парковок и предложит место, где оставить машину, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Яндекс.Навигатор» внес данные об ограничениях на дорогах всех городов, где пройдут матчи мирового первенства: Сочи, Ростов, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Самара, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Волгоград и Саранск. Приложение доступно в App Store и Goоgle Play.

Другие сервисы «Яндекса» также будут рассказывать о событиях, связанных с мундиалем. В результаты поиска будут выводиться расписание игр и турнирные таблицы, а в «Яндекс.Новостях» появится раздел, посвященный ЧМ-2018.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.