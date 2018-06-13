В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с отключением света в Крыму

В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края сообщили, что сейчас специалисты разбираются в причинах аварии

В ведомстве подтвердили, что источником отключения электричества в Крыму была подстанция «Тамань». «В 15:03 произошла аварийная остановка подачи электропитания потребителям юго-западной части края. В 16:00 его восстановили. По оперативным данным, источником отключения была подстанция 500 Кв "Тамань"», — рассказали в министерстве. Уточняется, что сейчас Кубанское РДУ вместе с эксплуатирующей организацией разбирается в причинах сбоя системы.