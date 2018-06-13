В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию с отключением света в Крыму
В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края сообщили, что сейчас специалисты разбираются в причинах аварии
В ведомстве подтвердили, что источником отключения электричества в Крыму была подстанция «Тамань».
«В 15:03 произошла аварийная остановка подачи электропитания потребителям юго-западной части края. В 16:00 его восстановили. По оперативным данным, источником отключения была подстанция 500 Кв "Тамань"», — рассказали в министерстве.
Уточняется, что сейчас Кубанское РДУ вместе с эксплуатирующей организацией разбирается в причинах сбоя системы.
Как сообщали Юга.ру, по всему Крымскому полуострову 13 июня выключился свет. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что из-за скачков напряжения на подстанции «Тамань» сработала противоаварийная автоматика и произошло отключение линий. Подстанция находится в Краснодарском крае. В Министерстве энергетики РФ около 17:00 сообщили, что в республике начали постепенно подавать электричество.
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