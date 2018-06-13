Горный курорт Сочи подготовил для болельщиков ЧМ-2018 футбольное меню

В канун чемпионата мира по футболу на курорте «Горки Город» примерно 30% загрузки составляют гости, планирующие посетить матчи турнира

Одновременно в отелях и апартаментах курорта может разместиться около 6,5 тыс. человек.

«Самые предусмотрительные и активные болельщики начали заселяться неделю назад. Стоимость размещения по сравнению с побережьем заметно ниже: в сети "Горки Отели" можно разместиться от 1,2 тыс. рублей на человека в трехзвездочном номере, до 2,5 тыс. рублей с человека — в отеле категории пять звезд», — рассказала руководитель отдела продаж курорта «Горки Город» Елена Махрова.

Транспортную доступность до стадиона «Фишт» обеспечивают «Ласточки» и автобусы, а также такси транспортной службы курорта.

Для тех, кому не удалось купить билет на игры чемпионата, подготовлены трансляции матчей в кафе, барах и ресторанах курорта, более 50 точек питания уже разработали специальное футбольное меню. Основные площади и набережные курорта «Горки Город» украшены в футбольной тематике.

Как сообщали Юга.ру, мировое первенство будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Сочи.