В Крыму потребители начали получать электричество

Краснодарский край, Крым

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В Министерстве энергетики РФ сообщили, что в Крыму начали постепенно подавать электричество

«Сейчас аварийный участок выведен из работы. Поставлен под напряжение первый автотрансформатор, введены в работу четыре кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста. Идет набор нагрузки. Переток составляет 241 МВт», — говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время электроснабжение планируют полностью восстановить, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

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Как сообщали Юга.ру, территорию всего Крыма обесточило в 15:25. Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что из-за скачков напряжения на подстанции «Тамань» сработала противоаварийная автоматика и произошло отключение линий. Подстанция находится в Краснодарском крае.

Энергетика
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