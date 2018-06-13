В Крыму потребители начали получать электричество

В Министерстве энергетики РФ сообщили, что в Крыму начали постепенно подавать электричество

«Сейчас аварийный участок выведен из работы. Поставлен под напряжение первый автотрансформатор, введены в работу четыре кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста. Идет набор нагрузки. Переток составляет 241 МВт», — говорится в сообщении ведомства. В ближайшее время электроснабжение планируют полностью восстановить, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.