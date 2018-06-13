В Крыму потребители начали получать электричество
В Министерстве энергетики РФ сообщили, что в Крыму начали постепенно подавать электричество
«Сейчас аварийный участок выведен из работы. Поставлен под напряжение первый автотрансформатор, введены в работу четыре кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста. Идет набор нагрузки. Переток составляет 241 МВт», — говорится в сообщении ведомства.
В ближайшее время электроснабжение планируют полностью восстановить, сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.
Как сообщали Юга.ру, территорию всего Крыма обесточило в 15:25. Глава республики Сергей Аксенов рассказал, что из-за скачков напряжения на подстанции «Тамань» сработала противоаварийная автоматика и произошло отключение линий. Подстанция находится в Краснодарском крае.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.