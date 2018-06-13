В Новороссийске из-за ремонта набережной временно уберут памятник хамсе
В Новороссийске начали реконструировать четвертую очередь набережной
Заместитель главы Новороссийска Дмитрий Агапов сообщил, что работы идут по плану. Сейчас проходит подготовка к оформлению бетонных парапетов декоративной плиткой. На территории, где ведут работы, установили забор. Агапов пояснил, что это необходимо для безопасности жителей.
«Нам придется на время реконструкции четвертой очереди демонтировать памятник хамсе. Жители могут не волноваться — как только реконструкция завершится, "хамса" вернется на набережную», — цитирует вице-мэра пресс-служба администрации Новороссийска.
Как сообщали Юга.ру, 4 октября в Новороссийске в районе бывшего рыбзавода открыли единственный в мире памятник хамсе, изготовленный из нержавеющей стали. Вскоре горожане заметили, что с памятника оторвали несколько рыб. В связи с этим за памятником установили круглосуточное видеонаблюдение.
Увековечить хамсу решено было в связи с тем, что ее добыча помогла спасти от голода многих новороссийцев во время Великой Отечественной войны. Идея установить памятник возникла еще в 2011 году, тогда же была сделана скульптура. Автором памятного знака стал местный скульптор Александр Суворов.
Интервью с политтехнологом Алексеем Ситниковым
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