В Новороссийске из-за ремонта набережной временно уберут памятник хамсе

В Новороссийске начали реконструировать четвертую очередь набережной

Заместитель главы Новороссийска Дмитрий Агапов сообщил, что работы идут по плану. Сейчас проходит подготовка к оформлению бетонных парапетов декоративной плиткой. На территории, где ведут работы, установили забор. Агапов пояснил, что это необходимо для безопасности жителей.

«Нам придется на время реконструкции четвертой очереди демонтировать памятник хамсе. Жители могут не волноваться — как только реконструкция завершится, "хамса" вернется на набережную», — цитирует вице-мэра пресс-служба администрации Новороссийска.