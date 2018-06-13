В Новороссийске из-за ремонта набережной временно уберут памятник хамсе

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске начали реконструировать четвертую очередь набережной

Заместитель главы Новороссийска Дмитрий Агапов сообщил, что работы идут по плану. Сейчас проходит подготовка к оформлению бетонных парапетов декоративной плиткой. На территории, где ведут работы, установили забор. Агапов пояснил, что это необходимо для безопасности жителей.

«Нам придется на время реконструкции четвертой очереди демонтировать памятник хамсе. Жители могут не волноваться — как только реконструкция завершится, "хамса" вернется на набережную», — цитирует вице-мэра пресс-служба администрации Новороссийска.

Как сообщали Юга.ру, 4 октября в Новороссийске в районе бывшего рыбзавода открыли единственный в мире памятник хамсе, изготовленный из нержавеющей стали. Вскоре горожане заметили, что с памятника оторвали несколько рыб. В связи с этим за памятником установили круглосуточное видеонаблюдение.

Увековечить хамсу решено было в связи с тем, что ее добыча помогла спасти от голода многих новороссийцев во время Великой Отечественной войны. Идея установить памятник возникла еще в 2011 году, тогда же была сделана скульптура. Автором памятного знака стал местный скульптор Александр Суворов.

Благоустройство Новороссийск Памятники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Крым остался без света из-за аварии в Краснодарском крае — Аксенов
Во всем Крыму отключили свет
Аграрии Тимашевского района соберут озимый лук с 215 га полей
Сборная Польши прибыла в Сочи
Центр Севастополя остался без света
В Новороссийске из-за ремонта набережной временно уберут памятник хамсе

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале