На Ставрополье собака помогла найти тело утонувшей хозяйки

В Ставропольском крае спасатели нашли тело пенсионерки, упавшей с обрыва в реку Кубань

По данным противопожарной и аварийно-спасательной службы региона, 60-летняя женщина вышла ночью из дома и случайно закрыла калитку. Она пыталась обойти дом, чтобы попасть во двор, но упала с высоты 7 метров в реку. На месте остались ее тапочки и возле них скулила собака пенсионерки.

Тело нашли в речном заливе и подняли при помощи альпинистского снаряжения, сообщает NewsTracker.