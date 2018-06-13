В краснодарском ЖК «Белые паруса» сократили площадь застройки и число подъездов

В жилом комплексе «Белые паруса» в Краснодаре сократили площадь застройки и количество подъездов в двух литерах

1 июня в ЖК на улице Гассия, 4/7 возобновились работы по достройке. Мэр Краснодара Евгений Первышов посетил стройплощадку жилого комплекса. Он отметил, что строительство возобновили после того, как были устранены нарушения в документации из-за строительства в водоохранной зоне, а также благодаря перепроектированию, которое выполнил новый инвестор. Сдачу объекта в эксплуатацию ожидают 70 дольщиков.

Первый заместитель гендиректора группы компаний «АльфаСтройКомплекс» (АСК) Алексей Яровой рассказал, что корректировка проекта предусматривает сокращение площади застройки, числа подъездов в третьем и четвертом литерах, а также строительство многоуровневой парковки и берегоукрепления.

Сейчас на первом литере, где уже сделали монолитный каркас до девятого этажа, работают около 40 человек. Сдача первых литеров планируется в 2019 году. Мэр поручил в постоянном режиме сообщать дольщикам о ходе строительства и сроках сдачи литеров, передает пресс-служба администрации Краснодара.

В 2014 году строительная компания «Счастье» получила разрешение на строительство жилого комплекса, однако через год было отменено разрешение на два из четырех литеров. Объект передали новому застройщику — АСК, в июне 2018 года строительство возобновилось.

Как сообщали Юга.ру, жилой комплекс сменил название — теперь он называется Fresh.