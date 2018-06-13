В Госдуме рекомендовали россиянкам не вступать в интимные связи с иностранцами во время ЧМ по футболу
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала российских женщин не вступать в интимные связи с иностранцами во время чемпионата мира по футболу
По ее мнению, такое поведение приводит к рождению детей в неполных семьях.
«Даже если на этих женщинах женятся, их увозят. Потом они не знают, как оттуда вернуться. Потом в комитет поступают жалобы о том, что ребенка увезли в другую страну. Я бы хотела, чтобы в нашей стране женились по любви, неважно какой национальности, которые бы были граждане России. Нужно, чтобы граждане строили хорошую семью, жили дружно, рожали детей и воспитывали их», — сказала Плетнева.
Депутат отметила, что опыт Олимпиады-80 привел к появлению в стране множества матерей, сообщает «Говорит Москва».
Как сообщали Юга.ру, в Аргентине для представителей сборной на ЧМ-2018 выпустили пособие по русскому языку и русской культуре, один из разделов которого посвятили советам по соблазнению русских девушек.
Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор заявил, что его подопечным будет разрешено видеться со своими женами и подругами во время чемпионата мира, но запрещено встречаться с русскими девушками.
Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
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