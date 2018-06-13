В Краснодаре в микрорайоне «Губернский» провели «День спорта»

В Краснодаре 9 июня жители микрорайонов «Панорама» и «Губернский» приняли участие в спортивном фестивале в честь Дня России

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» организовала «День спорта» в микрорайоне «Губернский». Все желающие смогли выполнить нормативы ГТО, которые принимал Центр тестирования в Краснодаре, сообщили в пресс-службе компании.

Жители успешно выполнили перечень дисциплин. Чтобы получить нагрудный знак участники прыгали в длину, бегали, качали пресс, подтягивались и отжимались. На мероприятии присутствовал специальный гость — актер, мастер боевых искусств и чемпион мира Сергей Бадюк.

«Мой путь в спорт начинался с дворового турника. А здесь — прекрасный спортивный микрорайон и даже не площадка, а полноценный спортивный комплекс. Хочется, чтобы таких микрорайонов было больше в стране», — сказал Бадюк.

Спортивный праздник посетили представители краевой администрации и мэрии: первый заместитель министра физической культуры и спорта края Вадим Пермяков, вице-мэр Краснодар Сергей Лузинов, олимпийская чемпионка, депутат ЗСК Ирина Караваева, депутат ЗСК Александр Агеев и начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

«Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и мэр Краснодара Евгений Первышов ставят первостепенную задачу: доступный спорт. Каждый человек, выйдя из своего подъезда, должен видеть спортивную инфраструктуру. И здесь она есть. Мы видим спортплощадки, площадки для кроссфита. "ЮгСтройИнвест" создает все условия для спорта», — отметил Мирошников.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» организовала для жителей развлекательную программу. Присутствующие увидели выступления гимнастов, черлидеров и танцевальной студии Todes. Для детей работали аниматоры, любители селфи могли сделать снимок на память в спортивных фотозонах. В финале состоялся патриотичный флешмоб. Его участники выстроились в цвета российского флага под звуки гимна.

«ГК "ЮгСтройИнвест" уделяет особое внимание развитию и пропаганде здорового образа жизни. Вместе с жителями мы провели большой праздник, сдали спортивные нормы. Я хочу поблагодарить всех краснодарцев, которые уделяют большое внимание спорту, потому что здоровая нация — это здоровая Россия», — заявил заместитель гендиректора группы компаний Андрей Анашкин.

В микрорайонах «Панорама» и «Губернский» предусмотрены крытые тренажерные залы, воркаут-площадки, скейт-парк и роллердром. В каждом дворе есть площадки для футбола и баскетбола.

«Это вдохновляющее семейное мероприятие. Сын уже получил нагрудный значок. Мы с женой участвуем тоже участвуем в основной программе и хотим получить значки. Очень приятно, что компания устраивает для жителей такие мероприятия. Мы всей семьей в них участвуем», — сказал житель микрорайона Сергей Лавринов.

Отмечается, что оснащенность дворов в микрорайонах оценили спортсмены со всего края. «Панорама» и «Губернский» регулярно принимают на своих площадках соревнования городского и краевого масштаба по минифутболу, стритболу, воркауту и скейтбордингу.