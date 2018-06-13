На Ставрополье мужчине дали девять лет за изнасилование девочки

Ставропольский край

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В Ставропольском крае мужчину осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении подростка

В суде установили, что 18 июля 2016 года Станислав Захаров увидел 14-летнюю прохожую на одной из улиц села Александровского, затащил ее в безлюдное место и изнасиловал.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в том числе проведен ряд судебных экспертиз, допрошены свидетели», — сообщили в СК.

Суд назначил Захарову наказание в девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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