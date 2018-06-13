В Дагестане задержали еще одного полковника МВД республики

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД республики полковника полиции Хайбулы Ибнухаджарова

Его заподозрили в присвоении и растрате бюджетных денег, пишет «Черновик» со ссылкой на источник. По предварительным данным, полковник неоднократно присваивал деньги, в частности выделенные на проведение контрольных закупок нелегального оружия у жителей республики.

Как сообщали Юга.ру, в Москве 5 июня задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по РД Магомеда Хизриева по подозрению в попытке дать взятку за назначение на должность главы МВД по Дагестану. Он якобы хотел передать деньги через длинную цепочку посредников в ГУСБ МВД.

Позже были задержаны пятеро его соучастников из числа гражданских лиц. При этом, по данным следствия, общая сумма взятки должна была составить 6 млн долларов.