В Дагестане задержали еще одного полковника МВД республики

Дагестан

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В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД республики полковника полиции Хайбулы Ибнухаджарова

Его заподозрили в присвоении и растрате бюджетных денег, пишет «Черновик» со ссылкой на источник. По предварительным данным, полковник неоднократно присваивал деньги, в частности выделенные на проведение контрольных закупок нелегального оружия у жителей республики.

Ибнухаджарова задержали. Уточняется, что расследование взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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Как сообщали Юга.ру, в Москве 5 июня задержали начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по РД Магомеда Хизриева по подозрению в попытке дать взятку за назначение на должность главы МВД по Дагестану. Он якобы хотел передать деньги через длинную цепочку посредников в ГУСБ МВД.

Позже были задержаны пятеро его соучастников из числа гражданских лиц. При этом, по данным следствия, общая сумма взятки должна была составить 6 млн долларов.

Полиция Следственный комитет
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