В Крыму во время подводной охоты утонул мужчина

В Крыму в море обнаружили тело утонувшего мужчины

Тело нашли в районе горы Аю-Даг. Спасатели извлекли его из воды и доставили к берегу.

Установлена личность погибшего — им оказался житель Симферополя. По предварительным данным, мужчина утонул в море во время подводной охоты.

На месте работает следственно-оперативная группа МВД. По факту проводят проверку. Устанавливают причины гибели мужчины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.