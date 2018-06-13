На Ставрополье мальчик погиб под обрушившейся стеной недостроя

Ставропольский край

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В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту гибели подростка

По данным следствия, 2 июня в селе Рагули трое подростком возвращались домой через пустырь и подошли к недостроенному зданию. Перекрытия рухнули и стена упала на 13-летнего мальчика. Смерть подростка наступила от полученных травм. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, виновные в совершении указанного преступления», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Дети Следственный комитет
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