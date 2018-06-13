В селе Кабардино-Балкарии ввели карантин из-за бешенства животных

Кабардино-Балкария

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В селе Жемтала Черекского района ввели карантин в связи с выявлением заболевания бешенством животных

Согласно распоряжению, которое подписал глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, карантин ввели на два месяца. В это время запрещен выпас и выгул домашних животных, в том числе собак и кошек. Также в селе ограничена торговля домашними животными.

Распоряжение вступило в силу 9 июня, сообщает пресс-служба главы Кабардино-Балкарской Республики.

Животные Карантин
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