В Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали застрявших на переправе туристов

Карачаево-Черкесия

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В горах Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали более 60 туристов, которые застряли у реки Худес

С одного берега на другой туристов переправили с помощью пожарной автолестницы. Среди 62 человек было шестеро детей, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, когда река смыа переправу, туристы отказались от эвакуации без своих автомобилей и решили переночевать в кошаре рядом, а позже переехать реку вброд.

МЧС
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В Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали застрявших на переправе туристов
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