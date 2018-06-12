В Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали застрявших на переправе туристов

В горах Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали более 60 туристов, которые застряли у реки Худес

С одного берега на другой туристов переправили с помощью пожарной автолестницы. Среди 62 человек было шестеро детей, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, когда река смыа переправу, туристы отказались от эвакуации без своих автомобилей и решили переночевать в кошаре рядом, а позже переехать реку вброд.