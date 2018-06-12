В Тбилисском районе отмечают День России

В сельских поселениях Тбилисского района 12 июня проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню России

В станице Тбилисской прошел карнавал детей села. По улице Первомайской прошли дети в костюмах с родителями и преподавателями.

Мероприятие организовал центр эстетического воспитания «ТЮЗ». На карнавале воссоздали хронику самых крупных событий, которые произошли за последние 100 лет в России.

«После гостей и участников карнавала в районном Доме культуры ждал гала-концерт в рамках закрытия VIII межрегионального конкурса-фестиваля детского и семейного творчества в сельской местности "Белая акация". Фестиваль проходит при поддержке Антинаркотической комиссии Тбилисского района и управления образованием», — сообщает пресс-служба администрации Тбилисского района.





