В Карачаево-Черкесии 59 туристов застряли на переправе через реку

В Карачаево-Черкесии на реке Худес смыло переправу

Инцидент произошел в 10 км т населенного пункта Карт Джурт Карачаевского района на предгорном участке дороги. Группа туристов на 11 внедорожниках застряла на одном берегу из-за того, что в реке Худес поднялся уровень воды и переправу смыло. Туристы отказались от эвакуации без своих автомобилей и решили переночевать в кошаре рядом с переправой, а позже переехать реку вброд.

В МЧС сообщили, что 59 туристов обеспечены продуктами и водой. Для переправы автомобилей требуется восстановление участка дороги, находящегося по правую сторону от моста, смытого рекой. В ведомстве добавили, что работники дорожной службы, проводящие работы в населенном пункте Карт Джурт, выделят необходимую технику и помогут восстановить переправу, сообщает РИА «Новости».