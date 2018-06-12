В Дагестане на время ЧМ-2018 полиция рекомендует осужденным по экстремистским статьям не выезжать из республики — «Новая газета»

В Дагестане полицейские проводят разъяснительные беседы с жителями республики, которые состоят на профучете из-за судимости по «экстремистским» статьям

Сотрудники полиции говорят о нежелательности выезда за пределы республики на время проведения ЧМ по футболу. С осужденных берут расписки о невыезде, фото одной из них появилось в местном телеграмм-канале. Подписант обязуется «не выезжать за пределы Республики Дагестан в период с 10 июня 2018 года по 20 июля 2018 года». Автор поста заявил, что знает людей, которые давали подобные расписки участковым полицейским.

Журналисты «Новой газеты» опросили нескольких местных жителей, состоящих или ранее состоявших на профучете — участковый беседовал с ними и «советовал» не выезжать из республики до окончания чемпионата.

Другие собеседники газеты сообщили, что расписки также берут у ранее осуждённых по экстремистским статьям (ст. 208 УК «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нём», ст. 205 УК «Террористический акт»). Устные беседы проводят с теми, кто состоит или раньше состоял на профилактическом учете.