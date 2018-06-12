В РФ 12 июня отмечают День России

Краснодарский край, Вся Россия

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По всей стране 12 июня отмечают День России

В этот день в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Президент Борис Ельцин указом объявил 12 июня государственным праздником — Днем независимости России.

Название «День России» закрепили в 2002 году. Тогда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.

В Краснодаре в День России пройдет музыкальный концерт с участием Ирины Дубцовой, ELVIRA T, а также рэп-исполнителя PLC и артистов творческих коллективов Кубани. Более подробная афиша мероприятий опубликована тут.

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