В РФ 12 июня отмечают День России

По всей стране 12 июня отмечают День России

В этот день в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Президент Борис Ельцин указом объявил 12 июня государственным праздником — Днем независимости России.

Название «День России» закрепили в 2002 году. Тогда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.

В Краснодаре в День России пройдет музыкальный концерт с участием Ирины Дубцовой, ELVIRA T, а также рэп-исполнителя PLC и артистов творческих коллективов Кубани. Более подробная афиша мероприятий опубликована тут.