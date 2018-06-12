В Ставрополе маршрутка врезалась в опору ЛЭП. Пострадали 13 человек
В Ставрополе произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса
По предварительным данным, на перекрестке улиц Мира и Краснофлотской маршрутный микроавтобус №14 столкнулся с опорой ЛЭП.
Пострадали 13 человек, трое госпитализированы, еще трое направлены на амбулаторное лечение. Всем остальным оказали разовую медпомощь, сообщает «Интерфакс».
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