В Ставрополе маршрутка врезалась в опору ЛЭП. Пострадали 13 человек

В Ставрополе произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса

По предварительным данным, на перекрестке улиц Мира и Краснофлотской маршрутный микроавтобус №14 столкнулся с опорой ЛЭП.

Пострадали 13 человек, трое госпитализированы, еще трое направлены на амбулаторное лечение. Всем остальным оказали разовую медпомощь, сообщает «Интерфакс».