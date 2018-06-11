Опрос: 53% россиян недовольны своим местом работы

Аналитический центр НАФИ провел исследование, результаты которого показали, что больше половины жителей России не устраивает их работа

Больше половины россиян (53%) не удовлетворены своим местом работы. 17% опрошенных заявили, что довольны и рекомендовали бы свое место работы другим людям. 21% респондентов в целом довольны работодателем, но не стали бы советовать его близким и знакомым.

Самые распространенные причины недовольства — маленькая зарплата или задержка выплат (27%), а также сильная загрузка и переработки (14%).

Респонденты, которые довольны своей работой, оценили ее за достаточный уровень зарплаты (11%), стабильность и надежность организации (5%), а также за соцпакет, удобный рабочий график и хорошие отношения с коллегами (по 3%), передает RT.