Опрос: 53% россиян недовольны своим местом работы

Вся Россия

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Аналитический центр НАФИ провел исследование, результаты которого показали, что больше половины жителей России не устраивает их работа

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Больше половины россиян (53%) не удовлетворены своим местом работы. 17% опрошенных заявили, что довольны и рекомендовали бы свое место работы другим людям. 21% респондентов в целом довольны работодателем, но не стали бы советовать его близким и знакомым.

Самые распространенные причины недовольства — маленькая зарплата или задержка выплат (27%), а также сильная загрузка и переработки (14%).

Респонденты, которые довольны своей работой, оценили ее за достаточный уровень зарплаты (11%), стабильность и надежность организации (5%), а также за соцпакет, удобный рабочий график и хорошие отношения с коллегами (по 3%), передает RT.

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76% опрошенных в ближайшие полгода не собираются менять работу, 14% задумывались об этом. При этом чаще других сменить работодателя намереваются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — таких 26%.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. человек в 42 регионах России.

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