В Краснодаре произошел пожар на автомойке на площади 450 кв. метров

В краснодарском поселке Пашковском утром 11 июня произошло возгорание на территории автомойки

Сообщение о пожаре на улице Кирова в Пашковском поступило в 10:25. К 11:09 спасатели ликвидировали открытое горение на площади 450 кв. метров. В 11:47 пожар потушили.

Ликвидацией возгорания занимались 30 пожарных и 11 единиц спецтехники.

При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.