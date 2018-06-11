В Краснодаре произошел пожар на автомойке на площади 450 кв. метров

Краснодарский край

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В краснодарском поселке Пашковском утром 11 июня произошло возгорание на территории автомойки

Сообщение о пожаре на улице Кирова в Пашковском поступило в 10:25. К 11:09 спасатели ликвидировали открытое горение на площади 450 кв. метров. В 11:47 пожар потушили.

Ликвидацией возгорания занимались 30 пожарных и 11 единиц спецтехники.

При пожаре никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. 

Краснодар МЧС Пожары
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