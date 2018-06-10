В Анапе курортный сезон начнется 10 июня

В Анапе 10 июня пройдут праздничные мероприятия, посвященные открытию курортного сезона

На курорте стартует туристический фестиваль «Античное наследие России». Планируется, что на него приедет официальная делегация Греции. Также в этом году на время проведения чемпионата мира по футболу-2018 в Анапе будут размещаться футболисты и болельщики из Дании.

С открытием сезона жителей и гостей Анапы поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Уверен, что гости и жители Кубани по достоинству оценят современные отели и санатории европейского уровня, комфортные пляжи, оформленные в едином стиле, развитую инфраструктуру и насыщенную культурно-познавательную программу — все то, что предприятия туриндустрии, власти края и Анапы подготовили к высокому сезону», — сказал глава Кубани.

Для граждан подготовили обширную программу. Запланирован спортивный фестиваль по греко-римской борьбе, тематические выставки в археологическом музее «Горгиппия», концерты. В программе — фестиваль греческой кухни «Пища богов», открытый фестиваль книги и декоративно-прикладного творчества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.