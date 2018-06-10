На Дону в ДТП с микроавтобусом три человека погибли и четверо пострадали

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области 10 июня произошла авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля

По предварительным данным, на трассе столкнулись пассажирская «Газель» и легковушка. В машинах находились семь человек. Из них трое погибли, четверо пострадали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.