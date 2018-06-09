В Сочи к ЧМ по футболу украсили телевышку

Краснодарский край

Распечатать

Вечером 9 июня в Сочи впервые включили новую подсветку телевышки, которая была смонтирована к предстоящему чемпионату мира по футболу

Ранее иллюминацию вышки только тестировали, а сегодня впервые запустили в рабочем режиме. С разных концов центрального района были видны световые эффекты, в том числе и на тему мундиаля. 

«После окончания чемпионата подсветка будет украшать вышку в праздничные и выходные дни», — рассказал порталу Юга.ру начальник радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимир Лукьянов.

Как сообщали Юга.ру, Краснодарский радиотелевизионный передающий центр в Сочи 21 мая ограничил радио- и телетрансляцию из-за оформления телебашни к чемпионату мира по футболу. 

Официальное открытие телебашни с гирляндами назначено на 13 июня.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.

Сочи ЧМ-2018
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Минтруд предложил ввести штрафы за отказ обслуживать инвалидов
В Сочи к ЧМ по футболу украсили телевышку
Председателя ЖСК в Кропоткине арестовали за кражу 40 млн рублей пайщиков
Власти Голубицкой незаконно сдавали в аренду 30 га земли у моря
В Краснодаре стартует детский турнир по футболу среди дворовых команд
Губернатор Кубани предложил вернуть МЧС право согласовывать проекты зданий для массового пребывания людей

Лента новостей

Статьи

«Такого беспредела, как сейчас, не было никогда»

Интервью с легендой кубанской милиции

Статьи

«Этой куклы не должно быть в природе»

Интересная профессия: кукольник

Статьи

Пенсия в один клик

Рассказываем, как управлять пенсионными накоплениями онлайн

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале