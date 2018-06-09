В Сочи к ЧМ по футболу украсили телевышку

Вечером 9 июня в Сочи впервые включили новую подсветку телевышки, которая была смонтирована к предстоящему чемпионату мира по футболу

Ранее иллюминацию вышки только тестировали, а сегодня впервые запустили в рабочем режиме. С разных концов центрального района были видны световые эффекты, в том числе и на тему мундиаля.

«После окончания чемпионата подсветка будет украшать вышку в праздничные и выходные дни», — рассказал порталу Юга.ру начальник радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимир Лукьянов.

Как сообщали Юга.ру, Краснодарский радиотелевизионный передающий центр в Сочи 21 мая ограничил радио- и телетрансляцию из-за оформления телебашни к чемпионату мира по футболу.

Официальное открытие телебашни с гирляндами назначено на 13 июня.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи.