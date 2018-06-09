Председателя ЖСК в Кропоткине арестовали за кражу 40 млн рублей пайщиков

В Кавказском районе Краснодарского края возбудили уголовное дело в отношении председателя ЖСК «Единство» в Кропоткине за хищение средств пайщиков

«Предварительной проверкой установлено, что женщина путем обмана более 80 членов ЖСК, которые вносили паевые взносы на строительство многоквартирного жилого дома в МКР-1, д. 29/1, похитила их денежные средства в размере свыше 40 млн рублей и распорядилась похищенным по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении председателя ЖСК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере). Кропоткинский горсуд избрал в отношении нее меру пресечения в виде домашнего ареста.

Установление всех пострадавших и причиненного ущерба, а также восстановление нарушенных прав граждан находится на особом контроле прокуратуры.