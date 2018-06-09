В Крыму осудили двоих военных за вымогательство денег у сослуживца

Крым

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Крымский гарнизонный суд вынес приговор двум военнослужащим, которых признали виновными в вымогательстве

Уголовное дело было возбуждено в отношении рядового и бывшего старшего матроса. Следствие и суд установили, что мужчины 18 августа 2017 года около 22:00 в казарме вымогали у младшего сержанта деньги. При этом они угрожали применением насилия.

Суд приговорил рядового к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Старший матрос запаса получил полтора года условно с испытательным сроком два года. Приговор еще не вступил в силу, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Крымского гарнизонного суда.

Крым Суд
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