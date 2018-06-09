В Ростове к ЧМ покажут архивные фотографии первых донских футболистов

Во время чемпионату мира по футболу пройдет выставка документов и фотографий об историю футбола на Дону, начиная с первого десятилетия XX века

Как сообщает пресс-служба донского правительства,

На выставке представят газетные сообщения и заметки начала прошлого века, черно-белые фотографии из госархивов и частных коллекций. Экспонаты позволят увидеть, как выглядели первые футболисты, их форма, футбольные команды Ростова и области.

Выставка разместится в фан-зоне на Театральной площади, также она будет доступна в электронном виде на сайте госархива региона.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).