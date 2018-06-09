В выходные на Кубани ожидаются дожди
В Краснодаром крае в выходные с 10 по 12 июня прогнозируют ясную погоду, местами пройдут дожди
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По данным Краснодарского гидрометцентра, в воскресенье осадков не ожидается, затем местами по краю пройдут кратковременные дожди и грозы.
Температура воздуха ночью 12-17 °С, в юго-восточных предгорьях похолодает до 8-13 °С, днем прогнозируют 24-29 °С. Ветер 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре ожидается ясная погода. В ночное время похолодает до 16-19 °С, днем воздух прогреется до 29 °С. Ветер 2-4 м/с.
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На побережье Черного моря местами протйдет кратковременный дождь, гроза. По ночам будет 17-22 °С, днем термометры покажут 25-30 °С. Ветер 9-14 м/с, местами порывы 12-17 м/с, 11 июня на участке Анапа — Геленджик возможно усиление до 20-23 м/с.
Как сообщали Юга.ру, из-за празднования Дня России у жителей страны будет три выходных.
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