В выходные на Кубани ожидаются дожди

В Краснодаром крае в выходные с 10 по 12 июня прогнозируют ясную погоду, местами пройдут дожди

По данным Краснодарского гидрометцентра, в воскресенье осадков не ожидается, затем местами по краю пройдут кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха ночью 12-17 °С, в юго-восточных предгорьях похолодает до 8-13 °С, днем прогнозируют 24-29 °С. Ветер 5-10 м/с, днем местами порывы до 15 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре ожидается ясная погода. В ночное время похолодает до 16-19 °С, днем воздух прогреется до 29 °С. Ветер 2-4 м/с.