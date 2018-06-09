В Сочи диагностический центр «Три-З» расширил спектр услуг и открыл детский прием

Федеральная сеть офтальмологических центров «Три-З» в Сочи расширила спектр услуг и открыла детский прием

Сочинский диагностический центр «Три-З» сменил местоположение. Теперь он находится на улице Островского, 67, недалеко от железнодорожного вокзала. Площадь центра увеличилась в четыре раза, диагностический и консультативные кабинеты стали более просторными. Специалисты проводят полный спектр диагностических исследований, сообщили в пресс-службе компании.

В центре прием ведет лазерный хирург, который консультирует беременных женщин по вопросу отсутствия или наличия противопоказаний к естественным родам. Пациентам с патологиями сетчатки, при необходимости, могут выполнить процедуру по ее укреплению. Врач также проводит лазерную трабекулопластику для снижения внутриглазного давления при глаукоме.

При проведении хирургического лечения пациент может бесплатно приехать в краснодарскую клинику «Три-З» на операцию и обратно на автобусе.

Каждый год в клиниках и диагностических центрах «Три-З» проходят обследование и лечение более 22 тыс. детей. Из них около 50% человек обращаются в клинику после 11 лет, когда заболевания могут прогрессировать. В клинике поясняют, что большинство заболеваний глаз поддаются лечению только в детстве.

В диагностическом центре «Три-З» Сочи открыли детское отделение. Его оснастили современным бесконтактным диагностическим оборудованием. Техника позволяет проводить осмотры пациентов с рождения. Для детей доступна аппаратная терапия, применяемая для лечения миопии, амблиопии и косоглазия.

Пациенты, которым по результатам диагностики рекомендовали оптическую коррекцию, могут купить очки и контактные линзы в оптике «Три-З», расположенной в диагностическом центре. В оптике представлен ассортимент товаров для детей от одного года.

Для взрослых пациентов также представлены средства контактной коррекции и аксессуары к ним, а также солнцезащитные очки от мировых производителей. В наличии обширный склад очковых линз, в том числе утонченных, фотохромных и офисных. Пациентам предложена специальная серия фирменных контактных линз 3Z Lens, выполненных компанией CooperVision для группы компаний «Три-З».

В оптике работает врач-оптометрист. Он определит остроту зрения и выпишет рецепт, по которому можно заказать изготовление очков.

«Группа компаний "Три-З" постоянно работает над улучшением уровня сервиса и расширяет спектр услуг для комфорта пациентов. Население Сочи составляет почти полмиллиона жителей. Каждый год курорт посещают сотни тысяч гостей из других регионов. Мы открыли диагностический центр с расширенным списком услуг, чтобы качественная офтальмологическая помощь была доступна каждому», — сказала медицинский директор группы компаний «Три-З» Инна Злотникова.