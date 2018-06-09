Тело пропавшего месяц назад жителя Ростовской области нашли в реке
В Красносулинском районе Ростовской области рыбаки нашли в реке тело 23-летнего жителя Шахт, который пропал три месяца назад
Как сообщил источник в областном следкоме, рыбаки нашли тело мужчины в реке Кундрючьей.
По предварительной информациичто утонувший — 23-летний мужчина, который пропал 8 мая в Шахтах.
Устанавливаются причины произошедшего, тело направлено на судмедэкспертизу.
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