Тело пропавшего месяц назад жителя Ростовской области нашли в реке

Ростовская область

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В Красносулинском районе Ростовской области рыбаки нашли в реке тело 23-летнего жителя Шахт, который пропал три месяца назад

Как сообщил источник в областном следкоме, рыбаки нашли тело мужчины в реке Кундрючьей.

По предварительной информациичто утонувший — 23-летний мужчина, который пропал 8 мая в Шахтах.

Устанавливаются причины произошедшего, тело направлено на судмедэкспертизу.

Происшествия Следственный комитет
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