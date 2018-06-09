Тело пропавшего месяц назад жителя Ростовской области нашли в реке

В Красносулинском районе Ростовской области рыбаки нашли в реке тело 23-летнего жителя Шахт, который пропал три месяца назад

Как сообщил источник в областном следкоме, рыбаки нашли тело мужчины в реке Кундрючьей.

По предварительной информациичто утонувший — 23-летний мужчина, который пропал 8 мая в Шахтах.

Устанавливаются причины произошедшего, тело направлено на судмедэкспертизу.