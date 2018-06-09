В МВД РФ не подтверждают уничтожение архивных карточек репрессированных в советские годы

В МВД России сообщили, что архивные карточки граждан, репрессированных в советское время, хранятся вечно

Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. По его словам, карточки являются документом строгой отчетности. Такие документы подлежат хранению вечно.

Однако Зубов пояснил, что при отсутствии карточки конкретного заключенного вопрос нужно рассматривать отдельно, сообщает пресс-служба СПЧ.

Как сообщали Юга.ру, ранее СМИ писали, что музей истории ГУЛАГа узнал о секретном приказе об уничтожении информации о репрессированных.