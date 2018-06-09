В Дагестане 26 рынков признали незаконными

В управлении Роспотребнадзора Дагестана заявили, что из 40 оптово-розничных рынков работают законно только 14

Об этом сообщила глава ведомства Элеонора Омариева. По ее словам, 26 рынков работают в нарушение закона.

Отмечается, что для ухода от ответственности, управляющие компании составляют договоры о предоставлении торговых мест, с включением в них заведомо незаконных условий. Компании не следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой на рынках. Не соблюдаются требования по техническому содержанию рынков и подъездных путей к ним, не обеспечиваются условия энерго-, тепло- и водоснабжения.

В Роспотребнадзоре сообщают, что продукцию продают без соблюдения условий и сроков ее хранения, без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Более половины продавцов не имеют медицинские книжки, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.