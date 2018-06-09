Ростовский минздрав назвал необоснованной жалобу медработников, обратившихся на прямую линию к Путину

Жалоба на снижение зарплаты медперсоналу психоневрологического диспансера в Новочеркасске, с которой сотрудники учреждения обратились к президенту РФ во время прямой линии, не имеет «реальных обоснований», сообщили в минздраве региона

Во время программы «Прямая линия», которая прошла 7 июня, Путину поступило обращение от сотрудников Новочеркасского психоневрологического диспансера. Они рассказали, что их зарплаты упали с 20 до 12 тыс. рублей в месяц.

«Прокуратура Новочеркасска проверила ведомости выплаты заработной платы и не нашла ни одного среднего медицинского работника с заработной платой 11 или 22 тыс. рублей. Средняя заработная плата по итогам первого квартала этого года была 30,3 тыс. рублей. На сегодняшний день реальных обоснований жалоба не имеет», — цитирует ТАСС министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую.

По ее словам, незначительное снижение средней заработной платы в апреле-мае вызвано объективными причинами — праздниками.

Быковская отметила, что установить, кто из сотрудников новочеркасского медицинского учреждения обращался с жалобой к главе государства, пока не удалось.

Как сообщали Юга.ру, из Ростовской области прозвучал еще один вопрос президенту во время прямой линии. Живущие в Батайске беженцы из самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились с просьбой упростить получение российского гражданства и сократить сроки рассмотрения документов. Из-за сложностей у них возникают проблемы с трудоустройством.

8 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев встретился с украинскими беженцами и пообещал подготовить предложения по упрощению получения гражданства.