В Дагестане боевика приговорили к 9,5 годам колонии
В Дагестане Каспийский городской суд вынес приговор участнику незаконного вооруженного формирования
Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и сбыте оружия, приобретении и хранении наркотиков, а также участии в вооруженном формировании, запрещенном в РФ.
Суд приговорил боевика к девяти с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Дагестана.
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