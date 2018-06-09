В Дагестане боевика приговорили к 9,5 годам колонии

В Дагестане Каспийский городской суд вынес приговор участнику незаконного вооруженного формирования

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и сбыте оружия, приобретении и хранении наркотиков, а также участии в вооруженном формировании, запрещенном в РФ.

Суд приговорил боевика к девяти с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Дагестана.