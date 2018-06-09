Британское издание The Independent признало Сочи одним из лучших городов для проведения ЧМ по футболу

Британское издание The Independent составило рейтинг лучших и худших городов-организаторов чемпионата мира по футболу

По версии издания, наилучшим городом для проведения первенства является Санкт-Петербург. На втором месте — Москва. Сочи занимает третью строчку.

«Поскольку Сочи — это морской курорт, то фанаты могут проводить большую часть своего времени, наслаждаясь солнечным светом, на некоторых из самых популярных пляжей в России. Однако не ожидайте Карибского бассейна: пляжи скалистые и серые. Многие болельщики останутся в санаториях. Это будет дешевле, чем в крупных отелях. Стоит поужинать в "Столовой № 17" — столовой в стиле советской эпохи», — пишет The Independent.

Издание предлагает болельщикам посетить музей «Дача Сталина», а также отправиться на рафтинг по горным рекам.

«Стадион "Фишт" стал ареной зимних Олимпийских игр в 2014 году. Он напоминает горный пик со снегом. Стадион назван в честь горы Фишт, рассчитан на 48 тыс. мест, является третьим по величине в турнире после "Лужников" в Москве и стадиона в Санкт-Петербурге», — говорится в статье.

По данным издания, наихудшим городом для проведения ЧМ-2018 является Саранск.