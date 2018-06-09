Британское издание The Independent признало Сочи одним из лучших городов для проведения ЧМ по футболу
Британское издание The Independent составило рейтинг лучших и худших городов-организаторов чемпионата мира по футболу
По версии издания, наилучшим городом для проведения первенства является Санкт-Петербург. На втором месте — Москва. Сочи занимает третью строчку.
«Поскольку Сочи — это морской курорт, то фанаты могут проводить большую часть своего времени, наслаждаясь солнечным светом, на некоторых из самых популярных пляжей в России. Однако не ожидайте Карибского бассейна: пляжи скалистые и серые. Многие болельщики останутся в санаториях. Это будет дешевле, чем в крупных отелях. Стоит поужинать в "Столовой № 17" — столовой в стиле советской эпохи», — пишет The Independent.
Издание предлагает болельщикам посетить музей «Дача Сталина», а также отправиться на рафтинг по горным рекам.
«Стадион "Фишт" стал ареной зимних Олимпийских игр в 2014 году. Он напоминает горный пик со снегом. Стадион назван в честь горы Фишт, рассчитан на 48 тыс. мест, является третьим по величине в турнире после "Лужников" в Москве и стадиона в Санкт-Петербурге», — говорится в статье.
По данным издания, наихудшим городом для проведения ЧМ-2018 является Саранск.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
На сочинском стадионе «Фишт» игры группового этапа состоятся 15, 18, 23 и 26 июня, поединок 1/8 финала пройдет 30 июня, а четвертьфинальная встреча запланирована на 7 июля.
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