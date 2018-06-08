Подозреваемым в каннибализме краснодарцам снова продлили арест

Суд в Краснодаре продлил срок содержания под стражей супругам Бакшеевым, подозреваемым в каннибализме

По ходатайству следствия арест Дмитрия и Натальи Бакшеевых продлен на два месяца — до 8 августа, передает «Интерфакс» .

Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2017 года в Краснодаре на территории летного училища нашли телефон с селфи, где 35-летний краснодарец фотографируется с отрубленной рукой и скальпом женщины. Владельца телефона задержали. Потом на территории училища в пакете и ведре обнаружили останки женщины — 35-летней уроженки Кировской области. По подозрению в преступлении задержали и арестовали супругов Бакшеевых, которые проживали в общежитии училища.

По данным следствия, они распивали со своей знакомой алкоголь, в ходе возникшего конфликта Бакшеев убил и расчленил женщину, а после сфотографировал себя с ее останками, а телефон потерял. Его нашли и передали в полицию дорожные рабочие.

Бакшеевым предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).