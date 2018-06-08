В Махачкале и Буйнакске подтопило дворы после ливневых дождей
В Махачкале и Буйнакске 8 июня после сильных дождей подтопило дворы
В поселке Ленинкент под Махачкалой в результате ливневых дождей оказались подтопленными четыре приусадебных хозяйства. По данным МЧС, жилые помещения не повреждены. В Буйнакске из-за ливня по трем адресам оказались подтопленными подвалы и приусадебные участки.
Спасатели уточняют, что наблюдается поднятие уровня воды из-за засоренных неисправных ливневок. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
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