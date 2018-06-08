Челябинца будут судить за ложное сообщение о минировании самолета в аэропорту Анапы

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по факту ложного сообщения о подготовке взрыва самолета в аэропорту Анапы

5 июня неизвестный мужчина позвонил в службу организации перевозок аэропорта Анапы и стал угрожать взорвать самолет, который стоит на взлетно-посадочной полосе. Полицейские установили личность звонившего, им оказался 31-летний отдыхающий из Челябинска. Он признался в содеянном и объяснил свой поступок хулиганским мотивом.

В отношении челябинца возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное в отношении социально-значимых объектов из хулиганских побуждений), предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сообщил в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Авиация Анапа Телефонный террор Терроризм
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Махачкале и Буйнакске подтопило дворы после ливневых дождей
Челябинца будут судить за ложное сообщение о минировании самолета в аэропорту Анапы
На Ставрополье в озере утонула восьмилетняя девочка
В Майкопе устроят День кваса и лимонада
Евкуров заявил, что убитые боевики готовили теракты в канун празднования Ураза-байрама
ВЦИОМ: 11% россиян верят в победу сборной России на чемпионате мира

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале